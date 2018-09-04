Самый пожилой дайвер мира установил новый рекорд - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В свой 95-й день рождения Рэй Вулли погрузился к корпусу затонувшего парома

Реклама
Реклама

2 сентября, в свой 95-й день рождения, самый пожилой аквалангист мира британец Рэй Вулли побил собственный рекорд погружения по глубине и по длительности. Об этом сообщает Euronews.

Праздничное погружение Вулли решил осуществить к корпусу затонувшего парома Зенобия, который потерпел крушение в 1980 году с грузом автомобилей и теперь покоится на глубине 40,5 м. На дне дайвер пробыл целых 45 минут.

В виде Зенобии для него сделали праздничный торт.

Вулли занимается дайвингом почти 60 лет, в 1982 году он впервые посетил затонувший корабль. Когда он родился, то аквалангов еще не существовало.

Сейчас британец живет на Кипре, поскольку там гораздо удобнее заниматься любимым делом. Свой следующий день рождения он планирует отмечать так же - под водой. 

14 августа сообщалось, что украинский спортсмен и президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик установил мировой рекорд на 70 Неделе скорости на озере Бонневиль в США.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дайвинг, рекорд, дайвер, акваланг, погружение, рэй вулли, самый пожилой дайвер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Самый пожилой дайвер мира установил новый рекорд - видео
Самый пожилой дайвер мира установил новый рекорд - видео
Оккупанты в Крыму похитили обругавшую их за сына женщину: видео
Оккупанты в Крыму похитили обругавшую их за сына женщину: видео
Теннис: Украинка Цуренко впервые в карьере вышла в 1/4 US Open
Теннис: Украинка Цуренко впервые в карьере вышла в 1/4 US Open
ТЭК Верховный суд отменил арест счетов Укргаздобычи
Онистрат: Я написал книгу "Как я просрал банк". Никак ее не издам
Люди Онистрат: Я написал книгу "Как я просрал банк". Никак ее не издам
Национальная оценка земель: как потратить лишние 300 млн гривень
Мнение Национальная оценка земель: как потратить лишние 300 млн гривень
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Самый пожилой дайвер мира установил новый рекорд - видео
Самый пожилой дайвер мира установил новый рекорд - видео
Оккупанты в Крыму похитили обругавшую их за сына женщину: видео
Оккупанты в Крыму похитили обругавшую их за сына женщину: видео 09:57
В Британии родился ребенок весом с банку Coca-Cola и выжил - фото
В Британии родился ребенок весом с банку Coca-Cola и выжил - фото 09:09
В Одессе на СТО произошел взрыв, пострадали пожарные - фото
В Одессе на СТО произошел взрыв, пострадали пожарные - фото 07:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 