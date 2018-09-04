Самый пожилой дайвер мира установил новый рекорд - видео

В свой 95-й день рождения Рэй Вулли погрузился к корпусу затонувшего парома

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2 сентября, в свой 95-й день рождения, самый пожилой аквалангист мира британец Рэй Вулли побил собственный рекорд погружения по глубине и по длительности. Об этом сообщает Euronews.

Праздничное погружение Вулли решил осуществить к корпусу затонувшего парома Зенобия, который потерпел крушение в 1980 году с грузом автомобилей и теперь покоится на глубине 40,5 м. На дне дайвер пробыл целых 45 минут. В виде Зенобии для него сделали праздничный торт.

Вулли занимается дайвингом почти 60 лет, в 1982 году он впервые посетил затонувший корабль. Когда он родился, то аквалангов еще не существовало.

Сейчас британец живет на Кипре, поскольку там гораздо удобнее заниматься любимым делом. Свой следующий день рождения он планирует отмечать так же - под водой.

14 августа сообщалось, что украинский спортсмен и президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик установил мировой рекорд на 70 Неделе скорости на озере Бонневиль в США.