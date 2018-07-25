Самый смертоносный день в Сирии: несколько атак, погибших уже 50

Скоординированные нападения террористов ИГ в провинции Сувейда привели к самой масовой гибели людей за один день в течении последних месяцев

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В результате самоподрыва смертника на рынке в сирийском городе Эс-Сувейда и последующих нападений террористов на ближайшие деревни, погибли уже по меньшей мере 50 и получили ранения минимум 78 человек. Об этом сообщил глава службы здравоохранения города телеканалу al-Manar TV, управляемому Хезболлой, передает Reuters.

Отмечается, что скоординированные атаки террористов Исламского государства на территории подконтрольной правительству Сирии стали самыми смертоносными за последние месяцы.

Согласно сообщению, в самом городе, по крайней мере, два смертника взорвали себя: один рядом с рынком, а второй в соседнем районе, сказали на государственном телевидении.

Губернатор Амер Аль-Эши сообщил, что власти арестовали одного нападавшего. "Сейчас город Эс-Сувейда безопасен и спокоен", - сообщил он.

Ранее сегодня, 25 июля, информагентство SANA сообщило, что два боевика ИГ были убиты в городе Эс-Сувейда, прежде чем сработали взрывные устройства.

Также сказано, что на северо-востоке провинции Сувейда армейские подразделения отразили атаку террористов на селения Аль-Мтуна, Дума, Тема и Аш-Шбеки.

Отмечается, что жители Думы уничтожили 15 террористов во время боестолкновения с ними на окраине селения.

Фото: SANA

22 июля Госдеп заявил, что Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии.