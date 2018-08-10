Сильные наводнения накрыли юг Франции: эвакуировали людей - видео

В результате наводнений пропал один мужчина, несколько человек получили травмы

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На юге Франции из-за сильных наводнений эвакуировали 1600 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным СМИ, без вести пропал 70-летний гражданин Германии, он находился с детьми в одном из летних лагерей. Несколько человек доставили в больницу с незначительными травмами. О погибших пока не сообщается.

В одном из летних лагерей в Сен-Жюльен-де-Пейрола было эвакуировано 119 детей.

Самыми подтопленными областями стали Гард, Ардеш и Дром. Задействованы более 400 спасателей и полицейских, четыре вертолета.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что во Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнениях.

7 июля 2018 года в NASA показали, как выглядят пожары в Калифорнии с борта Международной космической станции.