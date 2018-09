SpaceX возвращается к запускам ракет с ночным стартом: трансляция

Компания Илона Маска осуществила последний запуск еще 7 августа. Сегодня, спустя месяц с небольшим, SpaceX собирается забросить на орбиту более 7 тонн

Сегодня, 10 сентября в 06:28 утра по киевскому времени, со стартовой площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида откроется стартовое окно для запуска ракеты Falcon 9 американской частной компании SpaceX, которая выведет в космос спутник связи Telstar 18 Vantage (Apstar-5C).

Это первый запуск SpaceX с 7 августа.

Если позволит погода и состояние техники, зажигание и старт состоятся точно в 06:28 утра. При возникновении задержек у инженеров будет четыре часа для запуска. А если не хватит этого времени, старт отложат минимум на сутки.

Ракета-носитель будет в конфигурации Block 5 с еще не использовавшейся маршевой ступенью B1049.1. Это 16-й старт SpaceX в 2018 году и 67-й за историю компании.

Falcon 9 должна вывести на геопереходную орбиту почти рекордный вес — 7060 кг. Ранее на ГПО ракета забрасывала 7076 кг (спутник Telstar 19 Vantage, запущен 22 июля 2018 года).

Отработав несколько десятков секунд, первая ступень отсоединится и начнет свободное падение в Атлантический океан. Незадолго до столкновения с поверхностью воды несколько двигателей Merlin 1D включатся для торможения, и ускоритель в автоматическом режиме должен будет мягко опуститься на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Спустя пару дней она доставит бустер в пор Канаверал.

После отсоединения от второй ступени спутник Telstar 18 Vantage выйдет на эллиптическую ГПО, а затем, при помощи корректирующих двигателей, "округлит" ее до геостационарной. В итоге аппарат зависнет над 138° меридианом восточной долготы (проходит через российский Дальний Восток, Японию, Новой Гвинеей и Австралией) на высоте около 36 тыс. км на уровнем моря.

Там он пробудет, если не собьет метеорит, около 15 лет.

Оплачивает запуск канадский спутниковый оператор Telesat, который в следующем году отметит полувековой юбилей, а ныне входит в топ-четверку на рынке фиксированных спутниковых услуг. Аппарат Telstar 18 Vantage по его заказу разработала и собрала американская компания SSL.

Так спутник выглядит в сборочном цеху:

Его транспондеры будут работать как в C- (4—8 ГГц), так и Ku-диапазоне (12—18 ГГц), обеспечивая видеосервисы, передачу данных и мобильные услуги для Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Два крыла солнечных панелей обеспечат системе 14 кВт мощности.

А так он будет выглядеть на орбите:

