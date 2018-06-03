SpaceX запускает гибридную ракету с мощным спутником: трансляция

Рано утром — в 06:29 по Киеву — не проспите 11-й запуск американского «Сокола» в этом году: на борту выводится в космос 5,4-тонный аппарат SES-12

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Завтра утром, 4 июня в 06:29 по киевскому времени, со стартовой площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида состоится 11-й в нынешнем году запуск ракеты-носителя Falcon 9 от частной компании SpaceX Илона Маска.

Старт переносили несколько раз - с 24-го на 31 мая, потом на 1 июня, и сейчас - на 4 июня. Если позволят условия, зажигание произойдет за три секунды до конца отсчета в 06:29, а если возникнут проблемы, стартовое окно продлится еще 58 минут.

Через 75-78 секунд после взлета Falcon 9 пройдет точку Max Q — максимального аэродинамического давления, когда наиболее высока угроза разрушения структуры ракеты.

Ракета-носитель для предстоящего старта — "гибридного" типа. Маршевая ступень Block 4 ранее использовалась при запуске в сентябре 2017 года военного беспилотника США X-37B (вот ее приземление), тогда как вторая ступень (ее двигатель стартует еще до линии Кармана - на высоте 100 км - и работает в космосе) - нового типа Block 5.

Так как первая ступень — "устаревшего" типа, рассчитанного на два полета, ее не будут мягко опускать, а утопят в Атлантическом океане.

Вместо этого инженеры компании попытаются выловить из воды одну или две половинки носового обтекателя ракеты: для этого в океан уже вышло судно GO Pursuit. Во время прошлого запуска с западного побережья США эти детали аккуратно опустились на парашютах в океан всего в нескольких десятках метров от корабля Mr. Stevens, оборудованного огромной сетью для поимки. На GO Pursuit сети пока нет. Носовой обтекатель стоит около $6 млн.

В грузовом отсеке на геостационарную орбиту вынесут крупный (5384 кг) и мощный (19 кВт) телекоммуникационный спутник компании SES из Люксембурга — именно они первыми рискнули в 2013 году заключить контракт на доставку со SpaceX. Это шестой совместный запуск, миссия носит название SES-12.

Если все пройдет удачно, аппарат на орбите заменит спутник NSS-6 и будет в течение 15 лет использоваться для подачи качественной HD-картинки пользователям на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Спецпроект LIGA.net: Илон Маск: от компьютерного кода до запуска SpaceX

Отметим, что ракеты SрaceХ собирают в "лежачем" положении в ангаре недалеко от стартовой площадки, после чего их перевозят и ставят вертикально при помощи мощного подъемника: