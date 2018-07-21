Стань астронавтом: Samsung создал 4D симулятор миссии на Луну

Разработчики Samsung представили проект, с помощью которого можно почувствовать себя в роли астронавта, пребывающего на поверхности Луны

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Компания Samsung запустила проект A Moon for All Mankind (AMFAM, Луна для всего человечества), который дает возможность с помощью 4D симулятора почувствовать себя астронавтом на Луне. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Чтобы разработать этот реалистичный прибор, команда дизайнерского подразделения Samsung сотрудничала с командой в космическом центре NASA в Хьюстоне по системе активной реакции нагрузки гравитации (ARGOS), чтобы создать виртуальную реальность, которая воспроизводит нагрузки во время прогулок по Луне", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ARGOS используется для обучения астронавтов, которые будут работать в условиях низкой гравитации.

Samsung обещает сделать проект доступным для широкой общественности в июле 2019 года в фирменном магазине Samsung 837 в Нью-Йорке.

Фото: news.samsung.com

9 июля сайт научно-популярных новостей ScienceAlert опубликовал видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности, где они бегали и падали в условиях низкой гравитации.