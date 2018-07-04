Таиланд: дети пока останутся в подводной пещере - видео

Школьники, выросшие в горном районе, не умеют плавать

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Спасательную операцию в Таиланде приостановили, дети пока останутся в подводной пещере. Об этом сообщает Радио Свобода.

Обнаруженных в пещере тайских подростков осмотрели специалисты. По словам медиков, состояние всех детей удовлетворительное, хотя они и немного истощены.

На видео подростки улыбаются, называют свои имена и говорят, что чувствуют себя хорошо. Видеозапись показали родителям пропавших школьников. Некоторые из них уже не верили, что снова увидят своих детей.

Спасатели все еще не решили, как поднять детей на поверхность.

Детей и тренера обнаружили военные дайверы в 4 километрах от входа в пещеру. Чтобы выбраться оттуда, нужно плыть по узким коридорам под водой. Школьники, выросшие в горном районе, не умеют плавать.

Представители власти говорят, что хотят быть на 100% уверены, что смогут эвакуировать подростков без ущерба для их здоровья.

2 июля в пещере Тхам Луанг Нанг Нон в районе Чианграй на севере страны нашли живыми 12 подростков в возрасте 11-15 лет с тренером, которые 23 июня пошли на экскурсию в подземный комплекс и пропали.

Местные власти, которые разрабатывают план, как вывести на поверхность попавших в западню людей, предполагают, что спасение может затянуться на несколько месяцев.