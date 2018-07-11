Ученые услышали "беседы" Сатурна с ледяной луной Энцеладом: аудио

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Астрономы перевели запись данных с плазменного спектрометра в звук - аналогично тому, как радио трансформирует электромагнитные волны в музыку

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Проанализировав собранные во время полета станции Cassini около Сатурна данные, астрономы из Университета штата Айова обнаружили неожиданно сильное взаимодействие плазменных волн между этим газовым гигантом, его кольцами и спутником Энцеладом - через миллионы километров между ними. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Взаимодействие Сатурна и Энцелада отличается от "отношений" Земля-Луна.

Как полагают астрономы, у Энцелада под поверхностью есть океан, выбросы из которого иногда происходят через разломы на южном полюсе. Частички водяных выбросов ионизируются и двигаются по линиям сатурнианской магнитосферы к планете.

В NASA уточнили, что запись длинной около 16 минут сделана 2 сентября 2017 года, то есть за две недели до завершения миссии и падения зонда в атмосферу Сатурна.

Для лучшего восприятия человеческим ухом ее сжали до 28,5 секунд.

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Теги: наука, космос, сатурн, аудио, энцелад
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