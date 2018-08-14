В Англии авто влетело в ограду парламента, квартал оцеплен: видео

Сколько людей пострадали от наезда хетчбека, пока точно неизвестно

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Сегодня, в 09:37 утра по киевскому времени, в центре Лондона легковой автомобиль протаранил ограду вокруг парламента, в результате чего пострадали несколько велосипедистов. Об этом пишет местное агентство Би-би-си.

Вскоре после инцидента водителя задержали полицейские.

По словам очевидца, водитель, "похоже, сознательно сбил стоящих в очереди на светофоре велосипедистов".

Кварталы вокруг парламента оцепили сотрудники контртеррористической службы, расположенная рядом с Вестминстерским дворцом станция метро временно закрыта.

Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.

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Видео: Newsweek