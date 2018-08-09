В Англии пожарных ошеломил 15-метровый огненный торнадо: видео

Файрнадо могут достигать температуры в 1100 градусов по Цельсию и за считанные минуты наносить значительный ущерб

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В ночь на 7 августа при пожаре на фабрике пластиковых изделий Ravensbourn Plastics в промышленном английском городке Альберт-Уиллидж сформировался огненный торнадо. Пожарные сняли стихию на видео, пишет The Guardian.

Файрнадо (от слова fire - огонь, - ред.) достигал в высоту не менее 15 метров, говорят очевидцы.

Как объяснили в пожарной службе Лестершира, огненный торнадо возникает, когда прохладный воздух попадает в верхний слой горячего, в результате чего получаются завихрения.

Никто не пострадал.

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Огненные торнадо, которые формируются над покрытыми пожаром поверхностями, могут достигать температуры в 1100 градусов по Цельсию и приносить существенный ущерб, несмотря на то, что продолжительность этого явления небольшая - максимум несколько минут.