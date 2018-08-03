В британском зоопарке родился редкий черный носорог: видео

В Честерском зоопарке в Великобритании родился редкий восточный черный носорог. Всего в мире осталось 650 представителей этого вида, сообщили SkyNews.
Сотрудники зоопарка рассказали, что состояние детеныша носорога и его 12-летней матери Малинди хорошее и не вызывает опасений.
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Посетители зоопарка смогли понаблюдать за первыми шагами новорожденного.
Ранее международная группа экологов пересмотрела и сравнила последние исследования популяций лемуров и угроз их жизни, а также изучила зоны проживания животных. Специалисты утверждают, что почти все известные виды лемуров находятся под угрозой вымирания.