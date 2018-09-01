В Германии взрорвался и горит нефтеперерабатывающий завод: видео

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8 человек пострадало, 1800 эвакуированы

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В баварском поселке Фобург-на-Дунае на территории нефтеперерабатывающего завода Bayernoil вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает Bild.

В ночь на 1 сентября на заводе вблизи города Ингольштадт произошел взрыв на заводе. Пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина.

По данным полиции, восемь человек получили ранения, 1800 человек из близлежащих домов были вынуждены покинуть эвакуироваться из-за дыма.

Примерно через три часа облако дыма частично рассеялось и люди смогли вернуться в свои дома.

На месте происшествия работают около 400 пожарных, полиция оцепила территорию предприятия. Причины взрыва пока неизвестны.

29 августа в Греции на пассажирском пароме, на борту которого находились 1016 человек, произошел пожар.

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Теги: пожар, Германия
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