В Грузии цыплята заполонили свалку: вылупились из выброшенных яиц

С птицефабрики выбросили яйца, так как посчитали, что они испорчены

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В грузинском городе Марнеули в восточной части страны из яиц, которые выбросила на свалку птицефабрика, вылупились тысячи цыплят. Об этом сообщает Netgazeti со ссылкой на мэра города Темура Абазова.

"Насколько мне известно, они полагали, что яйца испорченные", - рассказал мэр.

По его словам, на мусорном полигоне оказались благоприятные для них условия, посколькутам всегда тепло и в итоге цыплята вылупились.

Также мэр Марнеули отметил, что цыплята сумели добраться со свалки до центра города и многие жители решили взять птиц себе.

Местные жители опубликовали в Facebook видео, на котором цыплята бегают по свалке.

В 2017 году на ферме в Тернопольской области сгорели около 30 тыс цыплят.