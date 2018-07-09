В Иране арестовали девушку за посты с танцами в Instagram - видео

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18-летнюю Маэдэ Ходжабири обвинили в грубом нарушении моральных норм

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В Иране арестована 18-летняя Маэдэ Ходжабири, которая публиковала в соцсети Instagram видеозаписи с танцами в собственной спальне. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Согласно сообщению, на государственном телевидении Ирана девушку обвинили в грубом нарушении моральных норм.

Профессиональную танцовщицу также обвиняют в том, что она публично появилась c непокрытыми волосами, без хиджаба.

Отмечается, что по схожим обвинениям арестованы еще три человека.

По словам Ходжабири, она хотела только привлечь на свою страницу больше подписчиков.

На данный момент не известно, какое наказание ей грозит.

Сейчас у Маэдэ Ходжабири больше 52 тысяч подписчиков в инстаграме, где она опубликовала больше 300 роликов со своими танцами.  

Фото, видео: instagram/maedeh_hozhabri 

В Иране действует жесткая интернет-цензура. Инстаграм, как и многие другие социальные сети (Facebook, Twitter, YouTube, Telegram), подвергаются периодическим блокировкам в стране.

15 июня в Кувейте уволили 29-летнюю телеведущую развлекательного шоу Амаль Аль-Авади во время прямого эфира из-за платья. 

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Теги: Иран, арест, instagram, танцы
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