В Канаде косатка две недели плавала с мертвым детенышем: видео

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Боты:

Такое сильное проявление скорби со стороны матери-косатки - крайне необычно, отмечают исследователи

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Возле берегов острова Ванкувер косатка в течение 16 дней плавала в океане со своим умершим детенышем на спине. Известно, что эти киты продолжают заботиться о своих детенышах еще некоторое время после их смерти, но эта особь – рекордсмен, сообщает ВВС

Кен Балкомб, старший исследователь Центра исследований китов говорит, что его команде доводилось видеть, как мамы-косатки заботятся об умерших детях на протяжении дня. Иногда это может продолжаться несколько дней подряд.

Ученый предположил, что такое поведение кита может быть способом пережить потерю другого детеныша. "Терять малышей очень трагично для этих животных, а это происходит рекордными темпами", - сказал Балкомб.

Судя по всему, детеныш этой особи умер 24 июля, но исследователи не знают причин смерти. Балкомб также отметил, что такое сильное проявление скорби со стороны матери - крайне необычно.

В Канаде и США считают, что косатки находятся под угрозой исчезновения. Эти киты питаются особого вида тихоокеанским лососем - чавычи. Но количество этих рыб в последнее время резко сократилось.

В Центре исследований китов говорят, что местная популяция насчитывает более 75 китов. Последние 20 лет выживает только треть рождающихся косаток. За последние три года ни одна беременность не дала жизнеспособного потомства.

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Теги: косатка, кит, детеныш, видео, ванкувер
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