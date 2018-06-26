В Малайзии смартфон убил своего владельца - видео

Телефон взорвался во время зарядки

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Директор малазийской компании Cradle Fund Назрин Хассан погиб в результате взрыва смартфона в его спальне. Об этом сообщает Metro со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, взрыв произошел во время зарядки телефона рядом с кроватью.

Отмечается, что точную причину смерти установят эксперты, однако медики и полиция считают, что осколок смартфона попал в затылочную часть головы 45-летнего мужчины. Также рассматривается версия, что он отравился дымом от горящего гаджета.

Зять бизнесмена сообщил, что у Хасана было два телефона: Blackberry и Huawei.

"Мы не знаем, какой из них взорвался. Кто бы мог подумать, что такая безобидная рутинная процедура - причина, по которой три маленьких ребенка вырастут без отца", - сказал он малазийским СМИ.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этой новостью (...) Он тронул и вдохновил нас, семью Cradle, а также многих инвесторов и партнеров. Наши мысли и молитвы за его жену и детей", - сказала Джулиана Ян, главный инвестиционный директор Cradle.

28 мая министр здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что гаджеты влияют на осанку, могут вызывать чувство боли и усталости - это подтверждают многие исследования.