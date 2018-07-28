В Майами бесконтрольно рухнуло 12-этажное здание - видео

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Здание должны были разобрать по секциям на этой неделе и велись подготовительные работы

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В Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Об этом сообщает CNN.

Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По словам полиции, он в момент обрушения был снаружи здания. 

Поисковые и спасательные работы закончились и теперь правоохранители ведут уголовное дело, чтобы выяснить причины обвала и кто несет за это ответственность. 

Инспекторы подтвердили, что соседние здания надежные и им не грозит обрушение. 

Здание должны были разобрать по секциям на этой неделе. 

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Теги: видео, здание, майами, обрушение
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