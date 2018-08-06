В Мексике носорог атаковал и преследовал автомобиль: видео

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Боты:

Животное вело себя агрессивно и не давало водителю уехать

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В мексиканском сафари-парке носорог набросился на автомобиль с пассажирами. На канале Daily video на YouTube опубликовали видео, на котором видно агрессивное поведение животного.

В сафари-парке города Пуэбла разъяренное животное атаковало машину. В автомобиле находилась семья из нескольких человек. Носорог подбежал и начал толкать джип. Водитель пытался ухать, но животное преследовало автомобиль.

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В результате инцидента никто не пострадал, водителю удалось оторваться от носорога. Сотрудники парка предполагают, что подобное агрессивное поведение животного вызвано диким нравом и периодом спаривания. Носорога временно изолировали в другой части парка, чтобы избежать повторных всплесков агрессии.

6 августа на популярном египетском пляже Марса-Алам обнаружили останки убитого акулой туриста из Чехии. Предполагается, что он погиб в 20 километрах от берега во время погружения. 

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Теги: автомобиль, агрессивное поведение, носорог, животное
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