В Мексике носорог атаковал и преследовал автомобиль: видео

Животное вело себя агрессивно и не давало водителю уехать

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В мексиканском сафари-парке носорог набросился на автомобиль с пассажирами. На канале Daily video на YouTube опубликовали видео, на котором видно агрессивное поведение животного.

В сафари-парке города Пуэбла разъяренное животное атаковало машину. В автомобиле находилась семья из нескольких человек. Носорог подбежал и начал толкать джип. Водитель пытался ухать, но животное преследовало автомобиль.

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В результате инцидента никто не пострадал, водителю удалось оторваться от носорога. Сотрудники парка предполагают, что подобное агрессивное поведение животного вызвано диким нравом и периодом спаривания. Носорога временно изолировали в другой части парка, чтобы избежать повторных всплесков агрессии.

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