В Норвегии устроили "бой" истребителей F-22 и F-35 - видео

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В небе над Норвегией имитировали бой истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II в рамках НАТО

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Два американских истребителя пятого поколения F-22 Raptor и два F-35 Lightning II имитировали бой в небе над Норвегией в рамках учений, направленных на укрепление НАТО и увеличение сдерживающей мощности альянса. Видео учений опубликовано на канале в YouTube. 

Reuters пишет, что пилот норвежского F-35 Lightning II назвал F-22 Raptor серьезным противником, но отказался определить победителя воздушного боя. 

Отмечается, США развернут F-22 Raptor в Европе из-за растущей угрозы со стороны России после аннексии украинского Крыма в 2014 году. 

Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor, которые будут краткосрочно размещены в таких странах как Польша и Греция.

Отмечается, что в ближайшие дни планируется дальнейшее обучение в нераскрытых местах.

F-22 Raptor - первый в мире истребитель пятого поколения. Из-за его высокой стоимости (около $400 млн) американская компания Lockheed Martin Corp создает самолеты F-35 Lightning II, которые стоят около $100 млн за единицу. 

15 августа сообщалось, что британские истребители, которые дислоцированы в Румынии, перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем.

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Теги: угроза РФ, США, самолеты, истребитель, истребители, норвегия, F-22 Raptor, F-35 Lightning II, воздушный бой, американские истребители
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