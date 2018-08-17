В Норвегии устроили "бой" истребителей F-22 и F-35 - видео

Два американских истребителя пятого поколения F-22 Raptor и два F-35 Lightning II имитировали бой в небе над Норвегией в рамках учений, направленных на укрепление НАТО и увеличение сдерживающей мощности альянса. Видео учений опубликовано на канале в YouTube .

Reuters пишет, что пилот норвежского F-35 Lightning II назвал F-22 Raptor серьезным противником, но отказался определить победителя воздушного боя.

Отмечается, США развернут F-22 Raptor в Европе из-за растущей угрозы со стороны России после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning II. Также в качестве поддержки США направят в Европу 13 истребителей F-22 Raptor, которые будут краткосрочно размещены в таких странах как Польша и Греция.

Отмечается, что в ближайшие дни планируется дальнейшее обучение в нераскрытых местах.