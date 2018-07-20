В Оттаве лось появился на дороге и спровоцировал затор: видео

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Животное выбежало на загруженную автомагистраль в час пик и вызвало огромную пробку

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В столице Канады взрослый лось спровоцировал длинный затор в утренний час пик. Животное остановилось на загруженной автомагистрали, сообщает Global News.

Автомобилисты заметили лося около 6:30 утра. Животное выбежало на трансканадскую автомагистраль в западной части Оттавы. Полицейским пришлось на несколько часов перекрыть дорогу. Из-за этого образовался затор длиной в несколько километров.

К сожалению, во время своей прогулки лось получил серьезные травмы и его пришлось усыпить. Правоохранители не знают, как животное попало на огражденное с обеих сторон высоким защитным забором шоссе.

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Ранее пограничники нашли пакет с имитатором следов лося и разгадали планы контрабандистов.

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Теги: шоссе, оттава, лось, затор
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