В Оттаве лось появился на дороге и спровоцировал затор: видео

Животное выбежало на загруженную автомагистраль в час пик и вызвало огромную пробку

Реклама

Реклама

В столице Канады взрослый лось спровоцировал длинный затор в утренний час пик. Животное остановилось на загруженной автомагистрали, сообщает Global News.

Автомобилисты заметили лося около 6:30 утра. Животное выбежало на трансканадскую автомагистраль в западной части Оттавы. Полицейским пришлось на несколько часов перекрыть дорогу. Из-за этого образовался затор длиной в несколько километров.

К сожалению, во время своей прогулки лось получил серьезные травмы и его пришлось усыпить. Правоохранители не знают, как животное попало на огражденное с обеих сторон высоким защитным забором шоссе.

Читайте также: В Житомирской области лоси застряли в каолиновой глине

Ранее пограничники нашли пакет с имитатором следов лося и разгадали планы контрабандистов.