В пустыне Чили строят телескоп чудовищных размеров: видео 360°

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Астрономы рассчитали, что "Чрезвычайно большой телескоп" будет собирать в 15 раз больше света, чем любой из ныне действующих подобных инструментов

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В сети опубликован анимационный 360-градусный ролик, посвященный Чрезвычайно большому телескопу (ELT) с почти 40-метровым зеркалом, который станет крупнейшим телескопом такого типа в истории. Видео выложено на сайте Европейской южной обсерватории (ESO) — исследовательской организации из 15 еврогосударств и Бразилии.

Строительство идет на горе Армасонес в чилийской пустыне Атакама: зеркало будет находиться на высоте 3046 м над уровнем моря. Расчистка площадки на взорванной вершине началась летом 2014 года, а первый камень заложили в ноябре 2015-го.

На комплексе ELT инженеры конструируют сегментное зеркало из 798 шестиугольников диаметром 1,4 м и толщиной 5 см. Отливка и полировка одного зеркала занимает сутки.

Гора в начале работ:

Гора по состоянию на май 2018 года:

На обсерватории будет установлена адаптивная оптосистема зеркал, благодаря которой исследователи космоса смогут компенсировать турбулентность атмосферы.

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При помощи ELT астрономы надеются получать изображения такой высокой детализации, которая недостижима даже для орбитального телескопа Хаббл.

Стоимость проекта может достигнуть $1,5 млрд, всё о нем можно найти на этой странице.

Сейчас ESO владеет двумя мощными телескопами: NTT на горе Ла-Силья и VLT на горе Серро-Параналь. Оба также расположены в Атакаме.

Сравнение габаритов крупных телескопов (нажмите, чтобы увеличить):

В июне 2018 года при помощи Хаббла и Очень большого телескопа с наивысшей точностью за пределами нашей галактики была подтверждена общая теория относительности Эйнштейна.

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Теги: наука, космос, телескоп, eso, elt
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