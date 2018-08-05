Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В результате столкновения один из пилотов погиб, другой был травмирован

Реклама
Реклама

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над румынским уездом Сучава, один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Укринформ.

По предварительной информации, самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.

 На месте инцидента работали спасатели и специальная следственная бригада.

4  августа 2018 года в Красноярском крае в России вертолет Ми-8 потерпел крушение, погибли 18 человек.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: самолеты, Румыния, авиашоу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Румынии накануне авиашоу столкнулись самолеты: видео
В Румынии накануне авиашоу столкнулись самолеты: видео
В Румынии на репетиции авиашоу столкнулись самолеты - видео
В Румынии на репетиции авиашоу столкнулись самолеты - видео
Украинская "Мрия" приземлилась "отдохнуть" в Гостомеле: видео
Украинская "Мрия" приземлилась "отдохнуть" в Гостомеле: видео
ТЭК Метинвест стал совладельцем крупнейшей угольной компании
Единственный мусоросжигательный завод Украины закроется на ремонт
ТЭК Единственный мусоросжигательный завод Украины закроется на ремонт
Венчурный коммунист
Люди Венчурный коммунист
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Румынии накануне авиашоу столкнулись самолеты: видео
В Румынии накануне авиашоу столкнулись самолеты: видео
В Румынии на репетиции авиашоу столкнулись самолеты - видео
В Румынии на репетиции авиашоу столкнулись самолеты - видео 04.08.18, 17:10
Крушение вертолета в Красноярском крае: появилось видео
Крушение вертолета в Красноярском крае: появилось видео 04.08.18, 11:21
NASA объявило и показало экипажи Crew Dragon и Starliner: фото
NASA объявило и показало экипажи Crew Dragon и Starliner: фото 03.08.18, 20:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 