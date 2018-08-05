В Румынии накануне авиашоу столкнулись самолеты: видео

В результате столкновения один из пилотов погиб, другой был травмирован

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Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над румынским уездом Сучава, один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Укринформ.

По предварительной информации, самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.

На месте инцидента работали спасатели и специальная следственная бригада.

4 августа 2018 года в Красноярском крае в России вертолет Ми-8 потерпел крушение, погибли 18 человек.