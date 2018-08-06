В Швеции из-за пожара эвакуировали остров: видео

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Причиной пожара могла стать сигнальная ракета

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Жителей шведского острова Бьерке эвакуировали из-за пожара. Предварительно, остров загорелся из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки рядом с островом, сообщает The Local со ссылкой на местные СМИ.

На западном побережье Швеции 5 августа вспыхнул остров Бьерке с населением около 1,5 тысяч человек. Власти эвакуировали жителей на дополнительных паромах, точное количество эвакуированных уточняется. Известно о десятке сгоревших домов, о погибших и пострадавших не сообщается.

Видео пожара опубликовано на канале CronaTech на YouTube.

Остров временно закрыли для борьбы с пожаром. На месте работают команды спасателей.

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2 августа полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах, которые привели к возникновению у Афин лесных пожаров. В пожарах погибл 91 человек. 

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Теги: эвакуация, пожар, швеция, остров, бьерке
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