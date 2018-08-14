В США самолет сел на шоссе, не задев ни одной машины: видео

Пилот из-за проблем с двигателем был вынужден посадить одномоторный самолет Cessna на шоссе недалеко от Сан-Франциско

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В интернете опубликовали видео, как легкомоторный самолет в Калифорнии, США, совершает посадку на шоссе с движущимися по нему автомобилями. Об инциденте сообщил телеканал Fox News.

В субботу неизвестный пилот из-за проблем с двигателем был вынужден посадить одномоторный самолет Cessna на шоссе, расположенном примерно в 20 милях к востоку от Сан-Франциско.

Пилот и пассажир в результате посадки не пострадали. Также самолет не задел ни одного автомобиля.

11 августа в горном регионе восточной индонезийской провинции Папуа пропала связь с самолетом швейцарского производства Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air, на борту которого находились девять человек.