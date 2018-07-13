Владелец самых длинных ногтей обрезал их впервые за 66 лет: видео

Индиец Шридхар Чиллал отростил почти километровые ногти, но признался, что они причиняли ему боль каждую минуту

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Индиец, который вошел в книгу рекордов Гиннеса как владелец самых длинных в мире ногтей, обрезал их спустя 66 лет. Об этом сообщается на сайте книги рекордов.

82-летний Шридхар Чиллал растил ногти на левой руке с 1952 года. За это время он привык работать только правой рукой.

Когда его ногти измеряли в последний раз, их длина была 909,6 см - примерно как длина лондонского автобуса.

"Мне больно. С каждым ударом сердца все мои пять пальцев, мое запястье, локоть и плечо сильно болят и на кончике ногтя всегда жжение", - рассказал рекордсмен.

Чиллал рассказывал, что он не может нормально спать - каждые полчаса он просыпается, чтобы переложить руку. За столько лет левая рука мужчина атрофировалась - он не может раскрыть ладонь или согнуть пальцы.