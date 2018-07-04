Во Франции беспорядки из-за убийства полицейскими мужчины: видео

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В Нанте правоохранители застрелили 22-летнего мужчину на авто, отказавшегося остановиться и пытавшегося наехать на патрульных

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Во французском Нанте вспыхнули массовые беспорядки после того, как в городе полицейские застрелили 22-летнего мужчину. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Во вторник вечером, 3 июля, полицейский патруль попытался остановить автомобиль, однако его водитель якобы отказался подчиняться и резко направил машину на правоохранителей. Авто задело одного из полицейских, его коллега открыл огонь по транспортному средству, смертельно ранив водителя.

Новость об убийстве быстро распространилась среди жителей Нанта. На улицы вышли протестующие против действий полиции – они утверждали, что правоохранители стреляли в мужчину "без предупреждения".

Между группами молодых людей и полицейскими произошли столкновения – протестующие забрасывали силовиков камнями и коктейлями Молотова, те в ответ применили слезоточивый газ. Из-за беспорядков сгорели несколько автомобилей и загорелось одно из зданий.

Фото: ouest-france.fr

К утру 4 июля ситуация в Нанте стабилизировалась. Около 200 полицейских продолжают работать в городе в усиленном режиме, однако, по данным источников, пока никого не задержали, сообщает Le Point.

Тем временем по факту убийства полицией молодого человека будет проведено расследование.

В мае 2018 года в Тбилиси после спецоперации полиции против наркоторговли под зданием парламента Грузии прошла массовая акция протеста, переросшая в столкновения с правоохранителями.

Видео: YouTube / LeHuffPost

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Теги: беспорядки, франция, убийство, столкновения, беспорядки во франции
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