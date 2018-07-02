Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете - видео

Побег преступника был организован целой группой людей
Один из самых известных гангстеров Франции бежал из заключения с помощью вооруженных людей, с которыми он скрылся на вертолете, приземлившемся в тюрьме. Об этом сообщает Le Figaro.
Согласно сообщению, преступник Редуан Фаид был приговорен к 25 годам тюрьмы в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейской в 2010 году во время неудачного ограбления.
По предварительной информации, трое вооруженных мужчин у входа требовали освобождения Фаида вто время, когда во дворе тюрьмы приземлился вертолет.
По словам источников, преступники освободили Фаида из комнаты для посещений. Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
Отмечается, что вертолетом управлял пилот, которого якобы взяли в заложники. Вертолет ьыл найден сгоревшим к северу от Парижа. Полиция допрашивает пилота.
Это не первый побег Фаид. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников перед использованием динамита, а потом скрылся на машине, которая его ждала.
Он был в бегах в течение шести недель,потом его снова арестовали.
Фаид провел в тюрьме более 10 лет и был освобожден досрочно в 2009 году, кагда убедил офицеров по условно-досрочному, что он изменился. Его слава увеличилась после появления в телевизионных шоу и написания книг.
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