Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете - видео

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Отмечается, что вертолетом управлял пилот, которого якобы взяли в заложники. Вертолет ьыл найден сгоревшим к северу от Парижа. Полиция допрашивает пилота.

Это не первый побег Фаид. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников перед использованием динамита, а потом скрылся на машине, которая его ждала.

Он был в бегах в течение шести недель,потом его снова арестовали.