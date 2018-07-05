Воздушная блокада танкеров: в Канаде люди подвесили себя к мосту

Группа из семи человек протестовала против прохода танкеров с нефтью

Реклама

Реклама

В Канаде группа из семи человек повисла под Мемориальным мостом металлистов близи Ванкувера, чтобы помешать прохождению нефтяных танкеров. Об этом сообщает CBC.

"Группа из 12 человек поднялась на мост, чтобы сформировать так называемую "воздушную блокаду", - говорит журналисты.

Согласно сообщению, они протестуют против строительства трубопровода Transmountain pipeline, который должен обеспечить количество прохода нефтяных танкеров в семь раз.

Отмечается, что спасатели по крайней мере одного человека сняла вручную. Несколько других участников акции спустились добровольно.

Из-за акции руководство местного порта запретило движение всех судов под мостом.