Воздушная блокада танкеров: в Канаде люди подвесили себя к мосту

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Группа из семи человек протестовала против прохода танкеров с нефтью

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В Канаде группа из семи человек повисла под Мемориальным мостом металлистов близи Ванкувера, чтобы помешать прохождению нефтяных танкеров. Об этом сообщает CBC.

"Группа из 12 человек поднялась на мост, чтобы сформировать так называемую "воздушную блокаду", - говорит журналисты.

Согласно сообщению, они протестуют против строительства трубопровода Transmountain pipeline, который должен обеспечить количество прохода нефтяных танкеров в семь раз. 

Отмечается, что спасатели по крайней мере одного человека сняла вручную. Несколько других участников акции спустились добровольно.

Из-за акции руководство местного порта запретило движение всех судов под мостом.

Фото: CTV News
Проект нефтяного трубопровода Transmountain pipeline, против которого выступают участники акции, подразумевает увеличить количество проходимых через водный поток танкеров от 5 до 34 в месяц. Это более 400 танкеров в год.
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Теги: нефть, протест, канада, мост, танкеры, Transmountain pipeline
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