Взрыв и столбы пара "парализовали" центр Нью-Йорка: видео

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Посреди 5-ой авеню взорвались паровые трубы, жителей соседних домов эвакуировали

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В центре Нью-Йорка на Манхеттене в результате взрыва посреди 5-ой авеню возник провал, из которого валит пар. Яма находится в районе Флетайрон за несколько кварталов от известного на весь мир здания-"утюга" Флетайрон-билдинг, сообщает Daily Mail.

Взрыв произошел в 6:40 утра по местному времени. Спасатели срочно прибыли на место происшествия и эвакуировали жителей близлежащих домов. Причиной происшествия стал взрыв паровой трубы из-за утечки пара под высоким давлением. Облака пара поднимаются из ямы и достигают даже Эмпайр-стейт-билдинг.

Очевидцы напуганы коммунальным бедствием. "Был громкий взрыв, после которого здание (Флетайрон-билдинг, — ред.) дрогнуло", — сообщил свидетель событий.

Полиция оцепила квартал и перекрыла движение по трассе и некоторые станции метро, что спровоцировало транспортный коллапс. Многие американцы не могли добраться до работы в этом районе.

По предварительным данным в результате взрыва никто не пострадал.

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Ранее во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях пострадали 23 человека. Извержение спровоцировало взрыв лавы в океане. 

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Теги: взрыв, нью-йорк, ПАР, манхеттен, Эмпайр-стейт-билдинг, Флетайрон-билдинг
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