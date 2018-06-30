Японская ракета упала спустя секунды после старта: видео

Второй испытательный запуск геофизической ракеты МОМО японской компании Interstellar Technologies провалился. Об этом пишет Alpha Centauri.
Ракета поднялась на несколько десятков метров и на четвертой секунде полета упала - отказал двигатель.
МОМО - это первая частная японская ракета. По плану, она должна выводить на высоту больше 100 км груз до 20 кг. Стоимость коммерческих запусков будет составлять около $300 тысяч.
Первый запуск был год назад, в июле 2017 года. Его прервали спустя 80 секунд из-за потери телеметрии.