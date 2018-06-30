Японская ракета упала спустя секунды после старта: видео

Это вторая попытка запустить первую японскую частную ракету

Реклама

Реклама

Второй испытательный запуск геофизической ракеты МОМО японской компании Interstellar Technologies провалился. Об этом пишет Alpha Centauri.

Ракета поднялась на несколько десятков метров и на четвертой секунде полета упала - отказал двигатель.

МОМО - это первая частная японская ракета. По плану, она должна выводить на высоту больше 100 км груз до 20 кг. Стоимость коммерческих запусков будет составлять около $300 тысяч.

Первый запуск был год назад, в июле 2017 года. Его прервали спустя 80 секунд из-за потери телеметрии.