Японская ракета упала спустя секунды после старта: видео

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Это вторая попытка запустить первую японскую частную ракету

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Второй испытательный запуск геофизической ракеты МОМО японской компании Interstellar Technologies провалился. Об этом пишет Alpha Centauri.

Ракета поднялась на несколько десятков метров и на четвертой секунде полета упала - отказал двигатель. 

МОМО - это первая частная японская ракета. По плану, она должна выводить на высоту больше 100 км груз до 20 кг. Стоимость коммерческих запусков будет составлять около $300 тысяч.

Первый запуск был год назад, в июле 2017 года. Его прервали спустя 80 секунд из-за потери телеметрии. 

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Теги: видео, ракета, MOMO, упала ракета
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