Землетрясение в Мексике помогло найти древний храм ацтеков: видео

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Постройка была сооружена между 1150 и 1200 годом

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В центральной Мексике археологи обнаружили древний храм ацтеков, который был скрыт в пирамиде Теопанцолко. Об этом сообщает BBC.

Исследователи сделали это открытие, когда изучали повреждения, которые вызвало прошлогоднее землетрясение.

В сентябре 2017 года в Мексике землетрясение магнитудой 7,1 привело к гибели почти 370 человек. Оно вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко, посвященная богу дождя Тлалоку и богу войны Уицилопочтли. Она была построена около 1300 года нашей эры.

Археологи отправились к памятнику, чтобы с помощью радара оценить ущерб, нанесенный ему землетрясением, и в двух метрах под землей обнаружили древний храм.

Обнаруженный учеными храм относится к среднему постклассическому периоду, он был сооружен между 1150 и 1200 годом. Ширина постройки - 6 метров, длина - 4 метра. Он может оказаться самым ранним, из известных на сегодня, свидетельством заселения территории современного штата Морелос. 

Возведение храмов под пирамидами часто практиковалось в древности. Стены храма были найдены рядом с остатками лепного столба, который когда-то поддерживал крышу. Из-за влаги покрытие стен почти разрушилось, но археологи смогли спасти некоторые фрагменты для изучения. Внутри храма также нашли курильницу и осколки керамических изделий.

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Теги: ацтеки, Мексика, археология
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