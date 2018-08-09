Золотую серьгу, которой больше 2 тыс лет, нашли в Израиле: видео

Украшение выполнено в форме головы антилопы

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У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тыс. лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины.

Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.

В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.

Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.

Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.

Фото: Israel Antiquities Authority

1 августа сообщалось, что недалеко от Ровно расположено урочище Бармацкое, там украинские и немецкие археологи обнаружили стоянку периода палеолита, ее возраст - почти 15 тысяч лет.