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Английский для детей: с какого возраста начинать учить?p

Английский для детей: с какого возраста начинать учить? - Фото
27.05.2020, 10:00

Помните, что английский для детей – это Helen Doron English

На правах спонсорства

Несомненно, изучение иностранного языка - это один из наиболее популярных запросов среди родителей. Почему так? Давайте разберемся в этом вопросе вместе.

Чем раньше начать изучать иностранный язык – тем более эффективным будет результат. До 6 лет мозг ребенка работает активнее, чем за всю оставшуюся жизнь. Если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо знал английский язык, начинайте уже сейчас.

С первых дней жизни малыш изучает мир вокруг себя, и для него нет особой разницы, на каком языке говорят родители. Он усвоит тот, который его будет окружать постоянно. Как же сделать этот процесс максимально простым, ярким и приятным для самого ребенка и его родителей?

Сейчас английский становится еще доступнее -  у каждого родителя есть возможность начать обучать языку детей с возраста от 3 месяцев вместе с Helen Doron English. 

А все начинается с простого взаимодействия мамы и малыша (колыбельные, массажи, песни, пальчиковые игры, потешки, стишки), что также природно, как и простое общение. На занятиях  Вы будете иметь возможность под руководством преподавателя  развивать детей эмоционально, интеллектуально и физически.

Учебные центры оснащены всем необходимым для занятия с младенцами, ведь так важно, чтобы все, с чем встречается Ваш малыш, было качественным и безопасным.

Занятия наполнены яркими учебными материалами различных текстур и размеров, что способствует разностороннему развитию ребенка в англоязычной среде. Все активности, которые выполняют родители с ребенком, на занятии также закрепляют вашу положительную эмоциональную связь.

К тому же, у наших маленьких студентов вместе с родителями есть чудесная возможность повторять весь пройденный на занятиях материал дома с помощью качественных учебных материалов и аудио или видео, которые размещены на портале и в приложениях.

Опыт 30-летней работы методистов и преподавателей Английский Хелен Дорон позволяет утверждать, что дети, которые начали изучать английский с самого детства и продолжают активно его использовать в дальнейшей жизни, имеют непревзойденные результаты. Английский язык становится неотъемлемой частью их жизни и их вторым языком общения.


Ученые предупреждают нас о том, что в ближайшие 10 лет в городах будет крайне сложно найти хорошую работу без знания иностранного языка. Поэтому Helen Doron English рекомендует Вам облегчить жизнь ребенку и позволить ему как можно раньше начать изучать английский язык. Такой шаг позволит Вашему ребенку быть не просто конкурентоспособным, но и свободным, ведь чем больше ты можешь – тем больше у тебя возможностей к достижению своих целей!

В Украине сеть включает более 75 учебных центров в 30 городах. Обращайтесь в ближайший центр и дайте ребенку возможность успешного будущего! Помните, что английский для детей – это Helen Doron English.

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