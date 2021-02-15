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brabrabra дарит женщинам Украины 5 000 000 грн на подарки к 8 Марта P

15.02.2021, 10:00
brabrabra дарит женщинам Украины 5 000 000 грн на подарки к 8 Марта - Фото

На правах рекламы

Праздник 8 марта украинский бренд комфортного белья brabrabra берет на себя! Больше никаких забот о корпоративных подарках.

 В этот день важно проявить настоящую заботу и поздравить коллег не банальными тюльпанами, а действительно полезными и ценными подарками. Но какой подарок точно приятно удивит каждую так, что она с радостью станет пользоваться им? Особенно приятно, если на него еще и не придется потратить ни одной гривны из бюджета компании.

brabrabra предлагает решение всех проблем для украинских предприятий: бесплатные сертификаты на комфортное белье и профессиональный подбор бра для каждой! Сертификаты – это подарок без затрат времени и бюджета для вас, а также полезный подарок для ваших коллег, с которым не возникает вопросов "а подойдет ли? ..." Все просто и комфортно!

Чтобы получить подарок для женского коллектива вашей компании необходимо сделать три простых шага:

1. Заполнить анкету на сайте: brabrabra.ua.

2. Договориться о деталях с менеджером, который вскоре с вами свяжется.

3. Получить доставку сертификатов и воркшоп по брафитингу – профессиональному подбору белья.

brabrabra создает комфорт для женщин во всем, поэтому в студиях здорового комфортного белья каждая найдет что-то для себя. Безопасные материалы и удобные посадки бра и трусиков сделают комфорт – ежедневной привычкой.

У нас широкая размерная сетка белья – от А до J, а также уникальный сервис по профессиональному подбору бра для каждой клиентки. Если же после покупки все же остаются сомнения в товаре – его можно вернуть или обменять, даже не посещая студию.

Порадуй своих коллег полезным подарком и стань частью всеукраинской кампании!

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