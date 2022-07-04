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"Это вопрос нескольких дней, прежде чем рак задушит ее". Война за жизнь Ксении, которой 5 P

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 10:00

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"Сегодня утром мою Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции", написала нам мама 5-летней Ксении, которая болеет раком типа нейробластома 4 степени. Он считается наиболее распространенным и тяжелым из всех существующих.

Когда рак вернулся во второй раз в тело маленькой Ксении, он стал более агрессивным и быстрым.

Первые метастазы появились в полости матки, но очень быстро опухоль расширилась до желудочков и легких.

Когда лечение химиотерапией не принесло пользы в замедлении рака, врачи в Украине подняли руки. В этой безвыходной ситуации Ксения была переведена на искусственное дыхание.

Мама Ксении рассказывает: "Ей было так тяжело дышать, она была вся фиолетовая, так что даже я поняла – нет выбора, кроме искусственной вентиляции".

Я держала ее на руках, когда ее подключали к аппаратам, смотрела в ее красные глаза, красные от усилий войны за каждое дыхание.

У нее был ужасный страх в глазах, она не понимала, почему это происходит, почему она вдруг не может дышать. Почему в такое короткое время девочка, которая ходит в детский сад и играет, вдруг чувствует себя так плохо. 

"Я держала ее руку и обещала ей, что я сделаю все для того, чтобы она поправилась. Я обещала ей, что все будет хорошо. Обещала – несмотря на то, что внутри я разбита от ужаса. Разбита."

Последний шанс Ксении – это серия экспериментальных и дорогостоящих лечений в медицинском центре в Израиле. Стоимость этих лечений огромна, и ее родители открыли проект сбора пожертвований для того, чтобы спасти ее жизнь.

Для пожертвований кредитной картой и PayPal для спасения жизни маленькой Ксении нажмите на ссылку.

Ее мама пишет: "Я держу мою Ксению, которая подключена к аппарату искусственного дыхания, и умоляю. Спасите ее для меня. Я обещала ей. Я обещала ей, что она будет жить. Каждый раз, когда я заходила домой, она бежала ко мне и обнимала меня... Она счастье нашей жизни. Я не прощу себе, если я потеряю ее из-за денег. Пожалуйста! Не дайте нам потерять нашу маленькую дочь!"

Для пожертвований кредитной картой и PayPal для спасения жизни маленькой Ксении нажмите на ссылку.

Ссылка на благотворительный фонд

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