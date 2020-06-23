На правах спонсорства

В последнее время удача необычайно благосклонна к фанатам крупнейшей транснациональной лотереи Европы. За первые пять с половиной месяцев 2020 года джекпот лотереи EuroMillions был сорван 12 раз! Уже совсем скоро, 3 июля, лотерея проведет супертираж с первым призом в €130 млн. Это шанс, который нельзя упустить! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете участвовать в этом розыгрыше из Украины уже сегодня!

Событие года - Супертираж Евромиллионов

Европейские фанаты лото регулярно играют в крупнейшей лотерее континента – EuroMillions. Лотерея проводит два тиража в неделю, джекпоты старутют с €17 млн. Но 2-3 раза в год, когда лотерея проводит Супертираж, популярность лотереи возрастает в разы, благодаря девятизначному джекпоту. В следующий раз такое случится уже совсем скоро: в пятницу, 3 июля, лотерея разыграет первый приз в €130 млн.

На сайте TheLotter.com запущена предварительная продажа билетов для участия в Супер-розыгрыше ЕвроМиллионов. Купив билеты сегодня, вы обеспечите себе участие в тираже в пятницу 3 июля.

Как играть в Евромиллионы?

Когда вы покупаете билет Евромиллионов, вам в общей сложности нужно выбрать 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера «Lucky Star» от 1 до 10. Правила Супер-розыгрыша идентичны правилам обычного тиража. Единственная разница – размер джекпота. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш! А если вам удастся сделать это в Супертираже, который пройдет 3 июля 2020, то вы получите €130 миллионов!

Как принять участие в Супертираже Евромиллионов из Украины?

Вы сможете покупать билеты Евромиллионов онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте theLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Не ждите, пока эта невообразимая сумма окажется в чужом кармане! Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов, который состоится 3 июля заранее, билеты онлайн на сайте theLotter.com уже в продаже!