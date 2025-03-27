Главред The Atlantic: В Белом доме царит ощущение, что Уолтц – идиот

По словам Голдберга, в политических элитах "пошли разговоры" о том, что к команде Трампа применяются "особые, выборочные стандарты ответственности"

Майк Уолтц (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Автор расследования о чате высокопоставленных чиновников США, где обсуждались удары по хуситам, Джеффри Голдберг заявил, что в Белом доме "царит распространенное ощущение, что [советник президента США] Майк Уолтц – идиот". Об этом главный редактор журнала The Atlantic рассказал в интервью BBC.

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"В Белом доме царит распространенное ощущение, что Майк Уолтц – идиот. Именно так его называют, и многие люди в системе, в системе национальной безопасности, не могут поверить, что он, я не знаю, назовем это плохой телефонной гигиеной, сделал это", – отметил журналист.

В публикации Голдберг заявлял, что его добавили в чат в мессенджере Signal именно с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника.

Главред отметил, что в политических элитах Штатов "пошли разговоры" о том, что к людям из администрации Трампа применяются "особые, выборочные стандарты ответственности".

Журналист подчеркнул, что никто из 17 участников чата не заметил присутствия постороннего человека – и он сам покинул беседу вскоре после того, как понял, что это не шутка, а разговор настоящих чиновников (он сделал это после того, как США нанесли удар по позициям хуситов во время, указанное в переписке).

По мнению Голдберга, таким образом он проявил ответственность, но некоторые его коллеги усомнились в том, что он вышел из чата добровольно, отмечает BBC.

"Какая-то часть меня очень хотела бы узнать, что было дальше. Но здесь возникает много вопросов, связанных с законом, этикой и другими нюансами, в которые я не могу углубляться. Поверьте, я принял это решение, посоветовавшись с разными людьми", – объяснил он.