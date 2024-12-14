Грузинская оппозиция обратилась к ЕС: просят признать пророссийскую власть нелегитимной

Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Четыре крупнейших оппозиционных сила Грузии призвали Европейский союз объявить нелегитимным "самопровозглашенный режим" пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили. О содержании такого совместного обращения в ЕС сообщило грузинское медиа SOVA.

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Письмо адресовано главе европейской дипломатии Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС. Ранее чиновница уже обещала грузинским властям "прямые последствия" на фоне насилия против оппозиции на митингах.

В обращении грузинские силы отмечают, что их страна сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, нуждающимся в немедленных действиях от ЕС. По словам оппозиции, власти противопоставили мирным акциям "организованный террор" – были задержаны более 500 человек, жертвами насилия со стороны спецназовцев и уличных банд стали более 300 человек, в том числе 73 журналиста.

В то же время избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии "усугубляет и без того сложную ситуацию" – бывший футболист был одним из инициаторов закона об "иностранных агентах" и часто занимается активной антизападной пропагандой, напомнили в оппозиции.

По ее мнению, у Кавелашвили не будет ни независимости, ни легитимности после избрания.

Политические силы считают, что единственным решением нынешнего политического кризиса есть проведение новых выборов в улучшенной избирательной системе, с политически сбалансированной избирательной администрацией и нейтральными государственными институтами.

Оппозиция имеет следующие требования:

→ немедленно и безоговорочно уволить всех задержанных политиков, активистов и мирных демонстрантов;

→ введение адресных санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии, в частности Иванишвили и его окружения, участвующих в политических репрессиях;

→ прекращение безвизовых поездок и ограничение визового режима для чиновников, связанных с пророссийским правительством "Грузинской мечты";

→ объявление грузинских властей нелегитимно во всех соответствующих заявлениях Евросоюза;

→ строгое публичное осуждение насильственных действий против мирных протестующих, журналистов и активистов, а также упорных попыток грузинских властей подорвать демократические институты.

Авторы обращения подчеркивают, что грузинский народ "мужественно сопротивляется авторитаризму, которое поддерживает Россия, борясь за свое демократическое европейское будущее", и поддержка ЕС имеет решающее значение для успеха в этом.

Письмо подписали Ника Мелия ("Коалиция за перемены"), Тина Бокучава ("Единство – Национальное движение"), Мамука Хазарадзе ("Сильная Грузия"), Заза Тавадзе ("Хухаря за Грузию"). Эти силы не признали выборы, на которых были замечены фальсификации и не вошли в новый состав парламента.

Ранее, 5 декабря, оппозиция уже выдвигала требования к олигарху Иванишвили, в частности, требовалось назначение новых парламентских выборов . Впрочем, к изменению политики власти это не привело и в Грузии продолжаются протесты.

Следует отметить, что Украина уже ввела санкции против грузинских властей , а Венгрия уже сообщила, что наложит вето, если ЕС примет такое решение .