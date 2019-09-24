"Хотят уволить". Стало известно о кадровом конфликте в Минздраве

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В Министерстве здравоохранения назревает кадровый конфликт между новым руководством ведомства и действующими менеджерами директоратов. Подробности сложившейся ситуации сообщает Украинская правда.

Как уточняется, 23 сентября новоназначенный заместитель министра Михаил Загрийчук предложил написать заявление об увольнении гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Та от предложения отказалась. После этого Загрийчук, по данным журналиста УП, решил собрать работников директората.

На собрание пришли около полусотни человек, пишет журналист. В том числе - представители других директоратов. Большинство из них пришли работать в Минздрав в течение последних трех лет - в рамках реформы госслужбы.

Согласно опубликованной УП аудиозаписи данной встречи, на ней замминистра подтвердил намерение уволить Сухорукову по причине "разного видения". Однако, коллектив он убеждал оставаться и не увольняться.

В ходе встречи Сухорукова сообщила присутствующим, что ранее ей было предложено уйти с должности. На что Загрийчук подтвердил ее слова.

Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов в комментарии УП рассказал, что Миндрав принял решение провести аудит деятельности всех сотрудников, чтобы дать оценку их эффективности.

"И поставлена цель: оптимизировать численный состав МЗ для эффективного внедрения изменений в сфере здравоохранения", - сказал Раимов.

Он подтвердил, что у Загорийчука возник "рабочий спор" с сотрудниками Минздрава, которые, по его мнению, "неэффективны". "Стороны обсудили позиции и сегодня продолжили работу", - уточнил Раимов.

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Позже Сухорукова на странице в Facebook сообщила, что руководители директоратов Минздрава обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку. В нем они заявили, что действия нового руководства Министерства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения.

"Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев как можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - пишет чиновница.

Она добавила, что своим письмом руководители директоратов хотят привлечь внимание президента Владимира Зеленского и Верховной Рады, что обещанные изменения находятся фактически на грани срыва.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в настоящее время находится в США, поэтому ситуацию в ведомстве не комментирует.

Ранее бывший министр Уляна Супрун сообщила, что ГБР открыло дело против экс-сотрудников Минздрава.

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