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III Харьковский международный юридический форум: обзор и итогиp

III Харьковский международный юридический форум: обзор и итоги - Фото
07.10.2019, 11:37

24. 09. 2019 состоялось открытие III Харьковского международного форума, в котором приняли участие представители сферы юриспруденции из более 20 стран

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За 5 дней форума специалисты из правовой и экономической сфер обсудили важные для общества проблемы. Обсуждение проходили в рамках дискуссий, круглых столов и лекций. Актуальными темами стали вопросы кибербезопасности, обновления законодательства, развития цифрових активов.

В этом году впервые в форуме приняли участие представители украинской IT-компании. Спикеры от Simcord раскрыли будущие перспективы блокчейна, обсуждали возможности новой системы управления активами - системы Bitbon. В. Резчик, специалист IT-права, выступала с докладом, в котором была охарактеризована правовая сущность вышеуказанной системы. Виктория обозначила преимущества формирования правовых и экономических взаимоотношений в системе Bitbon, а также нюансы ее работы.
Заместитель гендиректора компании С. Литвиненко доложил о социально-ориентированных сетях и экономических системах, которые появились относительно недавно. Спикер также рассматривал новые правовые и экономические модели отношений, которые могут функционировать на основе блокчейн.


Правовед финтех-сферы М. Хакимова рассказала о правовой и экономической сущности цифровых активов, нюансах их использования. Гендиректор Simcord А. Кудь начал брифинг с темы о роли системы Bitbon в развитии информационной экономики. Он также рассказал о возможностях использования блокчейнуа в реальном секторе.

27 сентября состоялась панельная дискуссия на тему «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд». Во время обсуждения сравнивали свойства цифровых активов и криптовалют. В рамках дискуссии гендиректор компании Simcord провел презентацию коллективной монографии «Цифровые активы и их правовое регулирование в свете развития технологии блокчейн», соавтором которой является сам.

В финале дискуссии был подписан протокол, в котором отмечается необходимость детального правового анализа этой технологии. Во время дискуссии было решено создать Центр разработки решений по правовым аспектам использования блокчейну, определена дата проведения первого заседания на тему «Стандарты инструментов блокчейна». Итогом заседания должно стать подписание соответствующего протокола, который станет основой для реализации проекта диджитализации Украины.

Панельная дискуссия «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд».

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III Харьковский международный юридический форум
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