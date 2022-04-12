Из-за обильных дождей оккупанты и их техника завязли в болоте в Днепропетровской области

Из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте, деморализованы, истощены. Их техника не может нормально передвигаться, самолеты в воздух не поднимаются, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Это дает нашим защитникам возможность еще лучше подготовиться к возможной эскалации конфликта и второму этапу войны, начало которого, по данным из разных источников, ожидается в ближайшее время", – добавил Лукашук.

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По его словам, обстановка в Днепропетровской области на вечер 12 апреля остается спокойной.

"Инфраструктура работает, бизнес работает, область адаптировалась к жизни в условиях военного времени", – написал глава облсовета.

Он уточнил, что в Синельниковском районе продолжается разминирование полей: сегодня спасатели обезвредили около сотни кассетных мин.

ВСУ не дают войскам РФ закрепиться на Херсонском направлении и отгоняют оккупантов вглубь Херсонской области.

По другим направлениям – Донецком, Харьковском, Запорожском – ситуация также под полным контролем Вооруженных сил Украины.

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Роман Брыль

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