Киев. Россия ударила "Кинжалами" и ракетами Х-101 с Ту-95МС, есть разрушения и пожары

Взлет девяти бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья Воздушные силы Украины зафиксировали после полуночи

Ту-95 (Фото EPA-EFE ANATOLY MALTSEV)

Россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горят автомобили.

Около 01:00 ночи Воздушные силы сообщили о взлете девяти бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, Россия). В 3:00 Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей.

Ближе к 5:00 утра в Киеве раздались взрывы, работала противовоздушная оборона, сообщает корреспондент LIGA.net в городе.

Кроме крылатых, были зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Военная администрация сообщила, что в Святошинском районе обломки повредили здание детского сада и жилой дом.

В Шевченковском районе повреждена многоэтажка, загорелась квартроа

- у Шевченківському районі також пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири; за іншою адресою є інформація про загоряння авто;

- у Подільському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах будинку.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.

Інформація оновлюється та уточнюється.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!





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