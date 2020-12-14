Милитарка: тактическое снаряжение по доступной цене P
На правах спонсорства
С 2014 года началась популяризация тактических товаров, практически у каждого второго есть что-то из таких вещей: рюкзак, штаны, ремень либо кошелек. Многие украинцы познакомились с продукцией таких мастодонтов как: 5.11 Tactical, Crye Precision, LBT – кто-то в силу военной службы, а кто и своих увлечений. И в этом нет ничего удивительного, это снаряжение удобно, одежда имеет массу практических свойств.
Но как правило, западная продукция стоит недешево, ведь производиться из хороших материалов, а над разработкой трудятся целые отделы, плюс доставка в страну. Так бы тактическое снаряжение и осталось уделом более обеспеченных людей, если бы не отечественные бренды, такие торговая марка Милитарка.
ТМ "Милитарка" – доступное качество армейского и тактического снаряжения
Милитарка, работает на рынке с 2005 года, а в 2019, было принято решение о создании собственного производства, которое бы придерживалось определенной концепции.
- Главный принцип – создание качественной одежды, обуви и снаряжения, которые будут по карману среднестатистическому украинцу: солдату, полицейскому или менеджеру.
- Разработка любой новой модели осуществляется с оглядкой на современные концепции и тенденции в тактическом снаряжении. Все, от нашивки пуговиц до расположения карманов имеет практический смысл.
- То же касается и подбора материалов. Даже к ниткам выдвигаются очень высокие требования, не говоря о ткани, куртка или штаны должны быть одинаково прочными и выносливыми – на "нулевке" востока Украины или во время городского ношения либо прогулки на Говерлу.
И ввиду такой концепции были разработаны и изготовлены все предлагаемые вещи.
Что может предложить ТМ "Милитарка"
Список можно продолжать бесконечно, ассортимент расширяется, пополняясь новыми позициями практически каждую неделю.
- армейская и тактическая обувь: берцы, ботинки, кроссовки – серий Коршун, Гурон, Ирокез, Air, Questor и других;
- комплекты военной и тактической одежды, в том числе на основе soft shell технологий, например, как костюм Juggernaut разных расцветок, в том числе камуфляже ММ-14;
- термобелье и потоотводящие футболки coolmax – для гражданских, Национальной гвардии, полиции;
- тактические брюки и тренировочные штаны-джоггеры – более 30 цветов в различных линейках, в том числе чисто городских Street Line;
- боевые рубашки UBACS – для армии и Национальной гвардии;
- кепки – армейские мазепынки и тактические, шапки, бафы;
- спальные мешки типа Breskul для экстремальных условий.
Изучить весь ассортимент можно посетив один из магазинов столичной сети Милитарка. Где также можно купить и продукцию именитых брендов: Lowa, Jack Wolfskin, The North Face, 5.11. и прочих. Но ехать в Киев не обязательно, все можно заказать онлайн, воспользовавшись удобным интерфейсом интернет-магазина.
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