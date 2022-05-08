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На 8 мая назначен дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 08:40
На 8 мая назначен дополнительный эвакуационный поезд из Покровска - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Укрзалізниця назначила на 8 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска, сообщили на сайте УЗ.

Эвакуационный поезд на 8 мая:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В Укрзалізниці напоминают, что время отправления и прибытия поездов может измениться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

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