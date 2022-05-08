На 8 мая назначен дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

Укрзалізниця назначила на 8 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска, сообщили на сайте УЗ.

Эвакуационный поезд на 8 мая:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В Укрзалізниці напоминают, что время отправления и прибытия поездов может измениться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

Читайте также Билет в вагон люкс. Репортаж об эвакуации из Киева

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.