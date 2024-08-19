На нефтебазе, которую вчера поразило ГУР, произошел взрыв: россияне заявили о 18 раненых

18 пожарных получили ранения в результате повторного взрыва на нефтебазе в Пролетарске, утверждают топ-пропагандисты РФ

Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Российская военная пропаганда сообщила, что на пораженной украинскими военными 18 августа нефтебазе в Пролетарске Ростовской области произошел повторный взрыв

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В результате взрыва на нефтебазе, которую не могут потушить более суток, 19 августа произошел взрыв. 18 пожарных получили ранения, утверждают топ-пропагандисты РФ.

К тушению привлекли специализированный пожарный состав, а также медиков для помощи пострадавшим. Впоследствии прибыли еще два пожарных поезда, однако огонь все еще не удается потушить.

Ресурсы врага также пишут, что пожар на нефтебазе повлек за собой появление большого черного облака токсического дыма, накрывшего город.

18 августа 2024 года собеседник LIGA.net в военной разведке подтвердил, что ГУР поразило нефтебазу в Ростовской области РФ дронами украинского производства.

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