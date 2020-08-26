Интервью с директором международной школы STUDY Academy Оксаной Коноплей

На правах спонсорства

Родителей детей-школьников сейчас узнать очень легко – у каждого в глазах немой вопрос: Что делать, чтобы мой ребенок не одичал за компьютером? Как справиться с онлайн обучением? Как не забыть английский и школьные предметы? Вайбер-группы родителей раскалены от споров - все стараются угадать, каким будет новый учебный год.

Чтобы разобраться в этом непростом вопросе мы обратились за помощью к директору международной школы STUDY Academy Оксане Конопле.

Справка:

STUDY Academy - это крупнейший в Украине англоязычный образовательный центр с международной аккредитацией и комплексными учебными программами для учеников от 3 до 11 классов. В STUDY Academy дети изучают школьную программу Канады и США, улучшают знания английского языка, и готовятся к поступлению в лучшие университеты мира. 2000 школьников обучаются в 11 центрах STUDY Academy в Киеве и больше 1000 школьников со всей Украины учатся на онлайн-платформе. Любые вопросы по поводу учебных программ STUDY Academy Вы сможете задать, посетив Дни Открытых Дверей 29 и 30 августа.

– Оксана, скажите, как прошел переход в онлайн ваших школ? Какие были трудности у учителей и у родителей?

Карантин стал полной неожиданностью для всех, но мы очень быстро пришли в себя – когда у тебя по расписанию стоит 200 уроков уже на завтра, а все учителя едут домой с ноутбуками, времени на растерянность совсем нет.

Я сразу приняла для себя решение, что наши ученики не должны почувствовать никакого негатива от перехода в онлайн – как только объявили карантин, мы переключили все обучение на онлайн платформу и вывели любимых преподавателей наших детей в формат живых видео-уроков.

Как это ни странно, сложнее всего переход в онлайн восприняли наши «нейтивы» учителя из Канады и США – у них много коллег за границей, они постоянно общаются и по опыту других стран они ожидали, что мы просто прекратим обучение на несколько недель, а мы вместо этого вывели их в онлайн уже на следующий день – для иностранцев это было совершенно немыслимо!

А вот кто воспринял онлайн обучение позитивно – это родители наших учеников. Они сами еще не отошли от шока из-за карантина, а уроки детей по расписанию внесли немного «нормальности» в жизнь их семей. Родители просто не могли поверить, что когда вокруг никто не знает что делать и куда бежать, их детки спокойно и по расписанию достали учебники, подключились к видео-платформе и продолжили занятия вместе со своими друзьями и учителями.

Если раньше родители не знали, что делают их дети в учебное время, то сейчас они увидели живые уроки прямо у себя дома, мы познакомились и подружились. Кстати, для всех, кто хочет увидеть наши академии лично и познакомиться с нашими учителями, 29 и 30 августа мы проводим дни открытых дверей в Киеве и онлайн для всей Украины. Пригласительный вы можете бесплатно получить прямо здесь.

– А если бы Вы выбирали для своего ребенка, какой формат обучения бы выбрали онлайн или личный в классе, с учителем и друзьями?

Вы знаете, я сама – мама школьника 4го класса, и я лично стою перед таким же выбором. Честно говоря, мой выбор – это личное обучение. Пока есть такая возможность, я считаю правильным, чтобы мой ребенок не только учился, но и укреплял свои социальные связи, не боялся личного контакта с другими детьми, изучал не только английский, но и взаимоотношения в коллективе.

Мой ребенок учится в STUDY Academy на программе Star Kids – это детская программа изучения английского, которая сочетает обучение языку и мастер классы по тем направлениям, которые интересны моему ребенку. Эта программа дополняет обучение в обычной школе и создает гармоничную среду обучения. Когда мы немного подрастем я, конечно, планирую перевести сына на полностью международную программу обучения.

Справка:

Оксана Конопля – одна из самых квалифицированный в нашей стране преподавателей английского языка. Оксана имеет международные сертификаты DELTA и CELTA, управляет коллективом из 130 украинских и иностранных учителей, при этом продолжает лично преподавать английский язык самым звездным клиентам STUDY Academy. Встретиться и поговорить с Оксаной вы сможете на Днях открытых дверей STUDY Academy 29 и 30 августа.

– Вы сказали, что хотите перевести сына на международную программу - а что это такое и в чем разница с обычной школьной программой?

Международная программа нацелена на развитие так называемых “soft skills” умений и навыков, которым в украинской школе уделяется слишком мало времени. Например, мы не только изучаем математику на английском, но делаем проекты в мини-группах, которые потом презентуем перед классом. Таким образом, мы развиваем не только знания математики, но и тренируем навыки командной работы, лидерские качества, умение презентовать свои результаты перед аудиторией – в общем все то, без чего невозможно добиться успеха в современном мире.

У нас есть канадская и американская программа, школьники могут выбирать с какого класса и какую программу начитать. В любом случае, наши выпускники получают аттестаты в конце 11го класса, одновременно с окончанием украинской школы.





– Это получается, что дети после школы получают два аттестата?

Да, именно так, у нас получили аттестаты уже много выпускников канадских и американских школ. Но кроме полной программы аттестатов Канады и США, мы проводим адаптированные программы - они немного проще и при этом гораздо интереснее, так как для них мы выбираем самые увлекательные части канадской и американской программы, делаем их понятнее и ближе для своих учеников.

Дело в том, что не все наши выпускники планируют поступать за границу, многие родители просто хотят получить самое лучшее образование по международным стандартам в Украине. STUDY Academy дает возможность обучения на английском языке не прекращая учебу по стандартной программе украинской школы.

– Оксана, давайте вернемся к английскому – в чем отличие Вашей методики преподавания?

Здесь я немного похвастаюсь - STUDY Academy имеет аккредитацию Кембриджа для преподавания и приема экзаменов Cambridge English. Все наши учебные программы заканчиваются сдачей кембриджских экзаменов английского языка, которые признаются во всем мире. Кстати, сдача экзаменов на наших годовых программах бесплатна для всех наших учеников. Мы принимаем детей с первого до 11 класса и в зависимости от уровня знаний и возраста распределяем в соответствующие группы.





Основное отличие STUDY Academy от любых других школ английского языка в том, что мы полностью ориентированы на самые качественные международные учебные программы. Вы можете быть уверены - если Ваш ребенок ходит в STUDY Academy, то уровень знаний английского языка будет достаточен не только для общения и сдачи экзаменов, но и для поступления в лучшие университеты мира.

На самом деле, я приглашаю вас увидеть все своими глазами - приходите на Дни Открытых Дверей в учебные центры STUDY Academy 29 и 30 августа!

Оксана, спасибо Вам за такой интересный и откровенный разговор! До встречи!

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