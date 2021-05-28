Эксклюзивная линейка "сказочного" мороженого стала результатом коллаборации компании "Три Медведя" и украинской группы KAZKA. Мороженое с ароматом "Фиалка" на палочке, "Голубая малина" в рожке и со вкусом "Лесные ягоды" в картонном стакане — новые вкусовые решения, специально разработанные в рамках сотрудничества.

"Для команды "Три Медведя" было крайне важно, чтобы стилистика новых продуктов полностью отражала креативную концепцию популярной группы и проекта Kazka Svit, а мороженое ассоциировалось с настоящей сказкой, — рассказывает генеральный директор компании "Три Медведя" Андрей Тищенко. — Работая над новой линейкой, наши специалисты вдохновлялись творчеством группы".

Так, идея создания мороженого с ароматом "Фиалка" возникла благодаря всемирно известному хиту "Плакала". Новинка представляет собой муссовую основу с фруктовым наполнителем с ароматом черники и глазурью нежно-фиолетового цвета с легким ароматом фиалки, декорированную сублимированной ежевикой.



Мороженое "Голубая малина" появилось в результате стремления совместить знакомое со сказочным и создать новый гастрономический опыт для потребителей. Верхний слой — основа нежно-голубого цвета со вкусом "Голубая малина" с фруктовым наполнителем с ароматом "Голубика". Внутри рожка — белая муссовая основа с ароматом ванили, дополненная наполнителем с ароматом "Голубая малина".

"Для меня малина — это вкус из детства, — делится солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. — Вкус, который вызывает приятные ассоциации с домом, уютом и заботой. Мы добавили щепотку нашей KAZKA-магии. Так появилась "Голубая малина" — загадочная, необычная, с особыми нотками. Мы очень довольны результатом. Вкус звучит неожиданно, но, поверьте, он сказочный!"



Третий продукт линейки "Три Медведя" "KAZKA" — двухслойное мороженое со вкусом "Лесные ягоды". Его стилистика продолжает историю древнего леса с элементами магии, которая раскрывается в проектах Kazka Svit. Мороженое содержит фруктовый наполнитель, в основу которого легли ягоды, которые можно встретить в сказочном лесу: голубика, малина и ежевика.

"Как только возникла идея сотрудничества с компанией "Три Медведя", мы сразу поняли: линейка мороженого, созданного в рамках коллаборации, будет сказочной. К тому же проект Kazka Svit задумывался как семейный, поэтому мороженое с уникальными ароматами придется по вкусу как взрослым, так и детям. Со своей стороны, мы вместе с командой привнесли немного магии и истории в продукт, который любят преимущественно все", — отмечает автор проекта Kazka Svit Юрий Никитин.



Попробовать сказку на вкус может каждый желающий. Линейка мороженого "Три Медведя" "KAZKA" уже доступна в торговых сетях Украины.

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