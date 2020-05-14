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Девушкам с роскошными формами не всегда легко найти подходящую одежду, которая будет стильной и комфортной. Ведь при выборе хочется учитывать не только особенности фигуры, но и тренды. Как найти и соблюсти этот баланс? В решении этого вопроса помогут советы стилистов украинского бренда женской одежды VOVK, который сейчас активно развивает направление Plus Size, создавая красивые и комфортные модели для девушек с пышными формами.

Итак, какие принципы важно учитывать девушкам с формами при выборе одежды и на какие модные тенденции стоит обратить внимание?

Особенности выбора одежды плюс сайз

В современном мире часто превалируют стереотипы - это не новость. Как правило, они касаются внешности, красоты и фигуры, навязывая обществу какие-то стандартные каноны. К счастью, мировое движение “боди позитив” активно борется со стереотипами, доказывая, что пышнотелые девушки прекрасны! Остается лишь подчеркнуть эту красоту с помощью правильно подобранной одежды.

Именно поэтому нет никаких жестких правил и табу при выборе одежды для повседневного образа plus size. Есть лишь базовая рекомендация - при создании лука стараться выстраивать вертикальные линии. Это позволит визуально вытянуть фигуру.

Например, можно создать монохромный образ. Красный костюм с прямыми брюками в сочетании с базовой футболкой - отличный выбор для уверенной в себе девушки, живущей в большом городе. Такой лук будет выглядеть свежо и ярко.

Базовые советы для создания образа плюс-сайз

1. Высокая талия

Один из лучших советов для женщин плюс сайз - носить брюки с высокой талией. Они скроют животик и отвлекут внимание от проблемных зон. Такая посадка смотрится намного более выигрышно, чем низкая. К тому же брюки с высокой талией визуально удлиняют ноги - это еще один аргумент в их пользу.

2. Акцент на область груди

Пышная грудь заслуживает того, чтобы подчеркнуть ее красоту. Конечно, не стоит очень увлекаться глубокими декольте, во всем нужна мера. В этом случае лаконичный вырез или фасон с запахом станут оптимальным выбором при создании повседневного образа.

Стилисты также рекомендуют избегать глухих воротников, так как они визуально укорачивают шею и визуально нарушают пропорции верхней части тела.

3. Тип фигуры

Плюс сайз - не тип фигуры, как могут ошибочно полагать некоторые девушки. При выборе женской одежды plus size важно учитывать, к какому варианту, например, песочные часы, груша, яблоко и так далее, относится фигура. Это один из самых важных советов, ведь у каждого типа есть свои особенности. Именно они определяют, какие модели одежды лучше всего смотрятся на этом теле. Как только вы определите свой тип телосложения, все станет намного проще.

4. Особенности ткани и трендовые принты

Пышнотелым женщинам стилисты советуют выбирать одежду из легких струящихся тканей. В этом случае речь идет как о комфорте, так и о внешнем виде в целом.

Например, романтичное длинное платье из летящей ткани станет отличным выбором для неспешной прогулки или свидания. Оно подчеркнет женственность своей обладательницы.

Для делового обеда девушка плюс сайз может купить платье с принтом горох, который очень актуален в этом сезоне. Практичный запах и V-образный вырез в такой модели платья превращают его в безоговорочного фаворита для повседневного делового образа.

В завершении важно отметить, что красота не требует жертв. Это еще один устаревший стереотип! Самое главное, что нужно учитывать при выборе одежды плюс сайз - в ней вам должно быть комфортно. И это касается как физического удобства, так и эмоционального. В одежде plus size от VOVK как раз учитываются именно эти два критерия: комфорт и красота, поэтому она дарит хорошее настроение и уверенность в себе.

Носите одежду, которая подходит именно вам, и любите себя, такой, как есть, ведь вы у себя одна!