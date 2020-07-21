проекторы XGIMI

Продукты XGIMI - это полноценные компьютеры под управлением специализированной телевизионной версии Android

На правах спонсорства

Проекторы за последние несколько лет претерпели радикальные изменения. Обрели свободу перемещения, уменьшились и стали существенно привлекательнее предшественников по такому показателю как стоимость дюйма диагонали картинки.

Первое, что бросается в глаза – проекторы стали маленькими. XGIMI MoGo Pro выглядит как средняя по размерам беспроводная колонка. Это значит, что их просто перенести из гостиной в спальню, а на выходные взять на природу, в поход, подальше от "благ цивилизации".

Уменьшение габаритов стало возможным благодаря смене источника света. Место прожорливой, горячей и быстроперегорающей лампы заняли сверхяркие светодиоды. В результате для электропитания можно использовать встроенный аккумулятор, причем его емкости (10400 мАч как у MoGo Pro) хватает на внушительные четыре часа непрерывного воспроизведения видео. Но самое главное: если ресурса лампы едва хватало на год-два активного использования, а стоила она очень дорого, то светодиоды будут работать по восемь часов в день на протяжении десяти лет! При этом запаса яркости хватает для картинки во всю стену в затененном помещении и для использования проектора днем, правда, изображение должно быть меньше, дюймов 30-40. MoGo Pro поддерживает и установку под потолком, и проекцию на просвет.

В проекторах XGIMI применяют технологию DLP, благодаря которой MoGo Pro выдает четкое изображение Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей. Модели XGIMI самостоятельно настраивают фокус при изменении месторасположения и умеют компенсировать трапециевидные искажения.

Продукты XGIMI - это полноценные компьютеры под управлением специализированной телевизионной версии Android, на которых можно запускать множество развлекательных и информационных приложений, игры, а также воспроизводить контент как с подключенных накопителей, так и из Интернета. И провода практически не нужны. Нет, в проекторах XGIMI конечно есть вход HDMI, например, для подключения какого-то специфического рабочего ноутбука, игровой приставки или высокопроизводительного домашнего ПК, однако в большинстве случаев хватает Wi-Fi и Bluetooth. Тем более, что в MoGo Pro встроен клиент Chromecast, позволяющий выводить на большой экран изображение и звук со смартфона или компьютера с браузером Google Chrome.

Следуя общемировой тенденции интеграции всех устройств в экосистему умного дома, XGIMI оснастил проектор средством общения с голосовым ассистентом Google Assistant. Микрофон в пульте ДУ и он активируется нажатием кнопки, а ответы (равно как и все звуки) воспроизводит аудиосистема Harman-Kardon. О ней стоит отдельно сказать несколько лестных слов. Хотя корпус MoGo Pro невелик, встроенный сабвуфер выдает приятные басы, не гипертрофированные компьютерной обработкой и достаточные для передачи музыкального сопровождения фильмов. Пара динамиков мягко обволакивает звуком, избегая резкости в верхах и четко артикулируя середину.

Раньше проекторы были не просто большими, за редким исключением они были некрасивыми. Выбравшись из глубины комнат на рабочий стол, прикроватную тумбочку или этажерку в гостиной, они просто вынуждены стать под стать интерьеру владельцев – молодых, продвинутых, динамичных. И тут у MoGo Pro есть чем гордиться – несколько престижных наград международных ассоциаций индустриального дизайна в частности Reddot design award, Good design award и др.

Если вы собираетесь купить новый телевизор или монитор, сначала рассмотрите проектор. Может быть, именно он окажется лучшим вариантом.

Линейка проекторов XGIMI представлена на сайте официального импортера - FlyTechnology

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.