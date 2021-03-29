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От Фокстрот до Нотино: Промокоды очень популярны у украинских потребителей. Они экономят деньги и очень просты в использовании. Вот как их найти и использовать в Интернете

Что может быть лучше, чем покупать любимые вещи, не выходя из дома через электронную торговлю? Экономьте с кодом скидки! Что ж, да, после бума в Соединенных Штатах промокоды становятся все более распространенными также в Восточной Европе и, следовательно, в Украине.

В отличие от бумажных купонов или ваучеров, эти инструменты являются цифровыми и могут использоваться в интернет-магазинах, включая популярные платформы, такие как Yoox, Asos и т. Д. Найти коды скидок просто: есть авторитетные веб-сайты, которые постоянно обновляют рекламные акции и, таким образом, позволяют вам сэкономить на любом продукте. Вот как их найти и правильно вставить при покупке в Интернете.

Где найти коды скидок

Есть много решений для поиска промокода. Первый – полагаться непосредственно на интернет-магазин, в котором вы хотите делать покупки. Многие компании электронной коммерции в Украине периодически отправляют своим клиентам эксклюзивные скидки или предлагают код тем, кто подписался на рассылку новостей. Часто они приходят, когда корзина оставлена: электронная коммерция, чтобы побудить пользователя совершить покупку, применяет скидку на продукты в корзине и отправляет ее по электронной почте. Но коды также могут быть доставлены клиенту через SMS или WhatsApp.

Один из самых простых способов найти идеальный код скидки – обратиться к специализированным порталам, таким как ua.promocodex.com. Эти сайты были созданы для сбора и организации рекламных акций, доступных на различных сайтах электронной коммерции. Кроме того, они часто предлагают купоны, которые предоставляются исключительно интернет-магазинами.

Также существует множество приложений для iOS или Android, содержащих промокоды, посвященные украинскому рынку. Просто скачайте приложение и найдите код скидки в зависимости от типа продукта или электронной коммерции. Затем есть несколько приложений для обмена сообщениями, например Telegram, где вы можете найти группы и каналы, нацеленные именно на поиск кодов в Интернете и их отправку всем подписчикам.

Те, кто занимается серфингом в Интернете, возможно, через браузер ПК, могут использовать расширения Chrome, способные сканировать веб-сайт, который они просматривают, и находить код скидки. Другое решение – полагаться на поисковую систему, такую ​​как Google: вводя конкретный вопрос, система возвращает все сайты, в том числе многочисленные нишевые, на которых вы можете найти купоны для немедленного использования.

Как вставить код скидки на сайт электронной коммерции

Когда у вас есть код, пользоваться им становится очень просто. Вставка последовательности чисел и цифр происходит, когда заказ завершается, затем на "Странице корзины". На этой странице вы всегда найдете соответствующее поле для ввода кода. После нажатия на "Подтвердить" система немедленно пересчитывает общие расходы, показывая цену со скидкой для заказа.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, всегда необходимо учитывать размер скидки и ее срок действия, а также любые товары, для которых действует код. Фактически, поощрение обычно применяется к конкретным товарам или даже к достижению потолка расходов.

Foxtrot.ua, Notino.ua, Eldorado.ua, Answear.ua и другие: все коды скидок можно найти в Интернете

По статистике, легче всего найти коды скидок на электронику, одежду, обувь и товары народного потребления в целом. Вот те, которые больше всего нравятся потребителям

В первую очередь мы находим коды скидок Фокстрот, наиболее любимые украинскими покупателями. Речь идет о самой известной и пользующейся наибольшим спросом электронной коммерции на территории Украины. Внутри можно найти действительно все, и он отличается отличным обслуживанием клиентов.

Далее идет Notino.ua, который в основном предлагает коды периодических скидок на определенные категории косметических продуктов. Обычно они передаются на внутренних страницах сайта и имеют ограниченный срок.

Более того, тем, кто любит моду, не обойтись без скидочных кодов на сайтах eObuv, Footshop и Answear, важных сайтах электронной коммерции одежды, обуви и аксессуаров. Купоны можно использовать для многих восточноевропейских сайтов.

Наконец, вы можете найти интересные предложения на сайте Hotels.com, который предпочитают украинские пользователи для бронирования и приобретения туристических услуг.

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